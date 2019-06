Ci sono delle notizie che sono allo stesso tempo buone e cattive. Dipende dalla prospettiva che si ha sulle cose. Quella differenza che una vecchia frase fatta riconosce tra il bicchiere mezzo pieno e quello mezzo vuoto. Se sei ottimista, leggi questo paragrafo. Se sei pessimista, saltalo e vai al prossimo.

Mattia Pasini torna in cabina di commento su Sky Sport MotoGP per la Moto3 e la Moto2 dal GP di Barcellona. La sua brillantezza, la sua competenza e il talento naturale che ha mostrato con il microfono come con la moto rientreranno a far parte della supersquadra motori di Sky.

Mattia Pasini salta il GP di Barcellona (come pilota). Il team Petronas, per cui correva in sostituzione di Pawi, dovrà fare a meno di lui perché in allenamento con la moto da cross il Paso si è fratturato la clavicola sinistra. Un vero peccato anche perché a Barcellona aveva svolto i test prima della gara del Mugello, un po’ sotto le aspettative. Se sei ottimista e hai letto comunque questo paragrafo, prosegui.

Jonas Folger, dopo aver lasciato la MotoGP per seri problemi di salute, tornerà in pista in Moto2. Sì, al posto di Mattia Pasini (e di Khairul Idham Pawi) con il team Petronas Moto2.