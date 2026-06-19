Con un post pubblicato sui propri profili social, il Team Gresini ha confermato che Alex Marquez ha ricevuto il via libera per proseguire il weekend di Brno dopo essere stato rivisto, come previsto, dai medici del circuito. Il pilota spagnolo, che ha saltato gli ultimi due Gran Premi dopo il brutto incidente di Barcellona, resterà comunque sotto osservazione. Alex Marquez ha chiuso le FP1 col 18° tempo. Il GP della Repubblica Ceca è tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

PRE-QUALIFICHE LIVE, CLICCA QUI