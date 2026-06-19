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Moto2, GP Brno: Alonso 1° nelle Pre-qualifiche, Vietti al Q2. Fuori Arbolino e Lunetta

REPUBBLICA CECA
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Venerdì da incorniciare per il pilota colombiano, sempre al comando a Brno. Dietro di lui il beniamino di casa Salac e Gonzalez, leader del Mondiale. Più indietro gli italiani: 14° Vietti (direttamente al Q2), mentre Arbolino e Lunetta saranno costretti a passare dal Q1. Brutta caduta per Baltus, trasportato al centro medico per sospette lesioni a spalla, clavicola e collo. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW 

MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

La sessione è cominciata con la brutta caduta di Baltus, al quinto giro, finito al centro medico con sospette lesioni a spalla, clavicola e collo. La pre-qualifica, interrotta per soccorrere il pilota tedesco (che non aveva cominciato male la giornata), è poi stata dominata da Alonso, sempre al comando. Ma sul ritmo ha impressionato di più il leader del Mondiale, Gonzalez, finito al terzo posto. Tra lui e il colombiano s’è poi infilato il pilota di casa, Salac

Guevara, Ortolà e Rueda al Q2

Un po’ a fatica Guevara ha centrato il settimo posto, dietro a Escrig e davanti a Veijer. Bene Ortolà, nono, mentre Rueda, scivolato all’undicesimo passaggio è riuscito comunque a entrare direttamente in Q2, con il decimo tempo. Diretti in Q2 sono finiti anche Furusato, Van Den Goorbergh e Joe Roberts; per l’americano un inizio positivo, succede di rado, ma su un tracciato a lui congeniale. 

Il risultato degli italiani

Nel finale Roberts ha scavalcato Celestino Vietti che ha faticato a trovare il passo per qualificarsi con il quattordicesimo tempo. E’ invece rimasto escluso Tony Arbolino, relegato in sedicesima posizione, alle spalle di Ferrandez. Fuori anche Luca Lunetta, ventesimo, dietro a Canet, in crisi da inizio stagione.

GP Repubblica Ceca: i risultati delle Pre-qualifiche

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