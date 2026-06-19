Venerdì da incorniciare per il pilota colombiano, sempre al comando a Brno. Dietro di lui il beniamino di casa Salac e Gonzalez, leader del Mondiale. Più indietro gli italiani: 14° Vietti (direttamente al Q2), mentre Arbolino e Lunetta saranno costretti a passare dal Q1. Brutta caduta per Baltus, trasportato al centro medico per sospette lesioni a spalla, clavicola e collo. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

La sessione è cominciata con la brutta caduta di Baltus, al quinto giro, finito al centro medico con sospette lesioni a spalla, clavicola e collo. La pre-qualifica, interrotta per soccorrere il pilota tedesco (che non aveva cominciato male la giornata), è poi stata dominata da Alonso, sempre al comando. Ma sul ritmo ha impressionato di più il leader del Mondiale, Gonzalez, finito al terzo posto. Tra lui e il colombiano s’è poi infilato il pilota di casa, Salac.