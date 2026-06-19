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Moto3, GP Brno: Danish 1° nelle Pre-qualifiche, Bertelle e Pini al Q2

MOTO3
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Venerdì da record per il malese, che a Brno precede Almansa e Quiles, leader del Mondiale. Gli italiani: Pini e Bertelle direttamente al Q2, mentre Carraro sarà costretto a passare dal Q1. Domenica la gara della Moto3 alle 11 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW 

MOTOGP, LE PRE-QUALIFICHE LIVE

Sorpresa Danish, record al mattino in FP1, ritoccato ancora in pre-qualifica. Il malese al debutto nel Motomondiale ha trovato subito l’intesa col difficile circuito di Brno. Ma alle sue spalle spiccano subito i nomi dei favoritissimi Almansa, veloce sul ritmo, e Quiles, leader del campionato. Alvaro Carpe ha firmato il quarto tempo, dopo un’escursione sulla ghiaia nei primi giri, quindi Esteban (scivolato all’inizio), Ogden e Uriarte

 

Pini e Bertelle ok dopo le rispettive cadute

Diretti in Q2 finiscono anche i due italiani più in forma, ma dopo una mattinata tribolata. Matteo Bertelle, dopo un brutto highside che l’ha tolto subito di scena, su un tracciato inedito per lui, al pomeriggio ha faticato un po’ a prendere le misure alla pista di Brno, ma infine ha centrato il dodicesimo tempo. “Purtroppo ho fatto un macello stamattina – ha detto Matteo -. Devo cercare di prendere feeling, turno dopo turno, ma sto abbastanza bene”. Guido Pini, scivolato al primo giro in FP1, s’è salvato per un soffio con un ultimo giro che gli ha assicurato la quattordicesima posizione, con lo stesso tempo di Kelso. 

Munoz assente, Carraro dal Q1

Dovrà invece passare dal Q1 Nicola Carraro, insieme a Uriarte, Adrian Fernandez, Morelli, caduto. Dovrà invece saltare il week end di gara, Munoz operato al bacino dopo l’incidente nella gara precedente in Repubblica Ceca.

GP Repubblica Ceca: i risultati delle Pre-qualifiche

 

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