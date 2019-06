La giornata decisiva del GP di Catalunya, settima tappa della stagione, si apre così come si era chiuso il sabato delle qualifiche, nel segno di Fabio Quartararo. Con il tempo di 1'39.918 l'uomo della pole ha lasciato alle sue spalle Marquez (1'39.965) e Aleix Espargarò (1'40.173). Morbidelli, che partirà in prima fila al terzo posto, è 20°. Ha fatto meglio di lui Vinales, che scatterà dalla sesta casella dopo la penalizzazione che gli ha fatto perdere tre posizioni per aver ostacolato Quartararo nel finale del Q2: lo spagnolo della Yamaha è 4° nel warm up. 7° il suo compagno di squadra Rossi (4° in griglia), davanti alla coppia Ducati Petrucci-Dovizioso. Problemi ai freni per Dovi, che è sceso in pista solo a circa 5 minuti dal termine del turno: "Nulla di preoccupante, è tutto ok", ha garantito Tardozzi.