La case più attive nel test della MotoGP a Barcellona sono state senza dubbio Honda e Ducati. Marquez nel suo box aveva addirittura tre moto diverse da provare, una carena con delle ali di ispirazione Yamaha e un telaio foderato in carbonio. Alla fine Marc era soddisfatto sia per le novità per questa stagione sia per le novità in vista 2020 tanto la Honda è avanti con il lavoro. Giornata intensa anche per Lorenzo che dopo aver innescato la carambola in gara, è caduto anche dopo pochi giri nei test anche se il bilancio di giornata è positivo. Sorrisi in casa Ducati, Dovizioso ha provato un nuovo telaio con un inserto in carbonio che migliora l’inserimento in curva. Entrambi i piloti hanno provato anche un profilo aerodinamico aggiuntivo montato sul cupolino definito "halo" da Petrucci che vede un certo nesso con la F1. Il pilota italiano ha anche trovato delle soluzioni di assetto che lo convincono e che verranno usate ad Assen. Jack Miller ha provato un nuovo codone sulla sua GP19, più voluminoso, confermando la fervida immaginazione dell'Ingegnere Dall'Igna sempre pronto a sfornare novità. Chiudiamo con la Yamaha, Vinales è stato il più veloce della giornata ed è sembrato molto soddisfatto per delle soluzioni che hanno migliorato il feeling con l'anteriore. Moderatamente soddisfatto anche Rossi che ha lavorato su set up elettronici per migliorare freno motore, trazione di controllo e accelerazione. Provata anche una nuova leva del freno posteriore montato sotto la frizione. Un esperimento definito interessante da Rossi, una soluzione che però dovrà essere affinata nel corso della stagione.