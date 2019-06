Superbike 2019 a Misano: orari e guida tv

Il round numero 7 dei 13 che compongono il calendario del mondiale Superbike 2019 va in scena questo fine settimana a Misano Adriatico sul circuito intitolato alla memoria di Marco Simoncelli. Il World SBK torna in Italia per la seconda volta quest’anno dopo il round #5 corso a Imola, quando la seconda giornata di gara era stata messa in crisi dal maltempo.



A tenere banco in Romagna sarà ancora una volta la sfida tra Alvaro Bautista (leader del mondiale) e Jonathan Rea (a meno 41 dalla vetta) con i piloti Yamaha pronti ad inserirsi nella battaglia tra Ducati e Kawasaki. Ai soliti protagonisti della SBK 2019 si aggiungerà sicuramente Michele Pirro, in pista come wild card con la Rossa di Borgo Panigale schierata dal Barni Racing che raddoppia l’impegno (confermato ovviamente Rinaldi). Restando in casa Ducati, la Panigale V4R di Eugene Laverty, ancora ko dopo la caduta alle Acque Minerali a Imola, sarà affidata a Lorenzo Zenetti (e non a Tommy Bridewell a cui si era rivolto il team Go Eleven negli ultimi 2 round).



Grande interesse anche per Marco Melandri, atteso alla riconferma dopo il doppio podio di Jerez parzialmente macchiato dal ko in gara2 per un contatto con il ducatista Chaz Davies. Il pilota Yamaha che ha ripreso la testa della classifica degli “indipendenti” in Spagna, dovrà cercare di difenderla malgrado l’arretramento di sei posizioni nella griglia della superpole race a Misano.

Superbike, tutto il mondiale su Sky

Nel triennio 2019-2021, Sky Sport MotoGP sarà l'unico canale a trasmettere in diretta tutti i Round del World Superbike (13 appuntamenti), del World Supersport (12) e del World Supersport 300 (9). Qui il calendario completo

Come seguire il Round della Riviera di Rimini su Sky Sport

Prove libere, superpole e gare tutte in diretta su SkySport MotoGP, canale 208. In cabina di commento Edoardo Vercellesi e Max Temporali. Ai box Sandro Donato Grosso. Tutte le news su SkySport24 (canale 200) e skysport.it.

Venerdì 21 giugno

10:15: pre prove libere 1

10.30: prove libere 1 Superbike

11:30: post prove libere

14:45: pre prove libere 2

15.00: prove libere 2 Superbike

15:55: prove libere 2 SuperSport

16:50: post prove libere 2

Sabato 22 giugno

10:45: pre Superpole

11.00: Superpole Superbike

11.35: Superpole Supersport

12.15: Superpole Supersport 300

13:20: post Superpole

13.30: pre Gara 1 Superbike

14.00: Gara 1 Superbike

14.35: post gara 1

Domenica 23 giugno

10.30: pre gara

11.00: Superpole Race Superbike

11.20: post gara

12.10: Gara Supersport

13.45: pre gara

14.00: Gara 2 Superbike

14.35: post gara

15.10: Gara Supersport 300