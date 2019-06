Jorge Lorenzo pronto per cancellare con un weekend positivo lo strike in Catalunya: "Arriviamo in Olanda con una grande moto, con modifiche che mi rendono la vita più facile. Passo dopo passo sto acquistando sempre maggior confidenza. Assen non è la pista ideale per le mie caratteristiche, è vero, ma cercheremo di fare una buona gara". La caduta nei test non ha lasciato strascichi, fortunatamente: "Ho ancora un po' di dolore ma non è nulla di grave, sono positivo. Nei test abbiamo provato tante novità, alcune le useremo anche qui, per riuscire a sentirmi sempre meglio sulla moto".