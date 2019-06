El Diablo colpisce ancora: Fabio Quartararo è il migliore nelle qualifiche sul tracciato di Assen. Il rookie del Team Petronas con il tempo di 1:32:017 batte nel finale la Yamaha di Maverick Vinales (già protagonista nei giorni scorsi insieme allo stesso Quartararo) e l'ottima Suzuki di Alex Rins. Solo quarto tempo per Marc Marquez, che per la prima volta manca la prima fila. Sono più lontani i due ducatisti: settimo Danilo Petrucci, undicesimo Andrea Dovizioso. Ancora più dietro Valentino Rossi, 14esimo dopo essere stato costretto alle qualifiche nel Q1 a causa della penalizzazione per "exceeding track limit". Curiosità: questa del GP d'Olanda è la prima fila più giovane della storia della top-class con un età media di 22 anni e 274 giorni. Battuto il record del Sachsenring 2007 (Stoner-Pedrosa-Melandri): 22 anni e 306 giorni. La MotoGP torna in pista domenica: warm up alle 9.55, gara alle 14 in diretta su Sky Sport MotoGP e su Sky Sport Uno, online la cronaca attraverso il nostro live-blog. Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.20.