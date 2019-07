La vicinanza tra il GP d’Olanda e il GP di Germania può solo far bene a Rossi. Ad Assen la gara di Valentino è finita dopo appena 5 giri, per via di una caduta alla curva 8 causata della chiusura dell'anteriore. Si tratta del terzo ritiro di fila per il "Dottore", che non vede l’ora di tornare in pista al Sachsenring per testare le modifiche preparate per l’appuntamento olandese: "Non è un momento positivo per me – ammette Rossi, presentando il GP di Germania –. È un vero peccato aver concluso così la gara di Assen. Mi sentivo bene dopo il warmup, ero veloce, e invece ho finito il weekend con un altro zero. La cosa buona è che adesso andiamo direttamente al Sachsenring e possiamo lavorare subito su un altro Gran Premio. Sarà importante capire se le modifiche fatte per la gara di Assen saranno positive anche al Sachsenring. Cercheremo di essere competitivi fin dall'inizio di venerdì”