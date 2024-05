Inondazioni in Kazakistan, GP MotoGP rinviato

Il Gran Premio del Kazakistan di MotoGP, originariamente previsto per domenica 16 giugno, è stato rinviato a data da destinarsi a causa delle inondazioni che hanno colpito il Paese asiatico. A questo punto si attende una nuova comunicazione per la ricollocazione in calendario del GP, che invece lo scorso anno era saltato per motivi di omologazione del circuito di Sokol

Il Motomondiale non volerà a Sokol il prossimo 16 giugno. Il Gran Premio del Kazakistan è stato infatti rinviato a data da destinarsi dopo le inondazioni che hanno messo in ginocchio il Paese asiatico, in questo momento in una vera e propria emergenza nazionale. "Per la MotoGP non sarebbe responsabile aggiungere ulteriore peso sulle autorità e le realtà impegnate a sostenere le decine di migliaia di persone colpite in tutto il Paese - si legge nel comunicato di Dorna -. Pertanto il Sokol International Racetrack non ospiterà la MotoGP nelle date precedentemente comunicate e tutti gli aggiornamenti saranno forniti una volta avuta conferma. La MotoGP rivolge le proprie condoglianze e il proprio sostegno alla popolazione del Kazakistan e a tutti coloro che sono stati colpiti dalle inondazioni nell'Asia centrale. L'auspicio è che la Nazione, la regione e le comunità colpite possano riprendersi il prima possibile".