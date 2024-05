Annunciato il prolungamento contrattuale con il circuito di Assen (originariamente in scadenza nel 2026) che resterà nel calendario MotoGP fino al 2031. "Siamo molto felici di comunicare la presenza a lungo termine di Assen in calendario. Correre in quel circuito continua a essere qualcosa di speciale e non fa altro che essere sempre più bello", ha dichiarato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports

Il circuito di Assen resterà nel calendario del motomondiale fino al 2031 . La MotoGP , infatti, ha annunciato di aver prolungato l'accordo con i responsabili del tracciato olandese (originariamente in scadenza nel 2026 ) per altri cinque anni . Assen è la sede più antica del motomondiale, avendo ospitato gran premi fin dalla stagione inaugurale del 1949, ed è una delle piste più amate da tutti gli appassionati. Nella stagione in corso l'appuntamento con il Gp d'Olanda sarà nel weekend dal 28 al 30 giugno.

Ezpeleta: "Correre ad Assen continua a essere speciale"

"Siamo incredibilmente soddisfatti di questo rinnovo contrattuale - ha dichiarato Arjan Bos, presidente del circuito di Assen -, specialmente ora che la MotoGP si sta sviluppando con tanta forza". Molto soddisfatto anche Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports: "Siamo molto felici di comunicare la presenza a lungo termine di Assen in calendario. Assen ha fatto parte della nostra prima stagione nel 1949 e nessun altro luogo ha sempre fatto parte del nostro calendario per tutti questi 75 anni di competizioni che celebriamo nel 2024. Un fatto unico, ma non torniamo ad Assen solo per la storia o le statistiche. Correre ad Assen continua a essere qualcosa di speciale e non fa altro che essere sempre più bello. È un luogo fantastico e moderno che continua a regalarci gare incredibili e momenti iconici e non c'è combinazione migliore di quella tra lo sport più appassionante del mondo in azione in uno dei suoi scenari migliori", ha dichiarato ai canali ufficiali MotoGP.