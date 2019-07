Sono dieci le pole di Marquez in Germania, tutte consecutive da quando il pilota della Honda corre nel Motomondiale. Questa volta però la lotta è stata dura con Quartararo e Vinales, rispettivamente secondo e terzo a poco più di due decimi. Il pilota del team Petronas nonostante una sub lussazione alla spalla sinistra che si è procurato nella terza sessione di libere è riuscito a chiudere un gran giro. Ottimo Vinales, che conferma l'ottimo stato di forma dopo la vittoria ad Assen, molto indietro invece le Ducati che si devono accontentare del 12esimo tempo di Petrucci e del 13esimo di Dovizioso.

Danilo ha rischiato anche di farsi molto male scivolando tra la curva 8 e 9, per lui fortunatamente solo una lesione al tendine del pollice della mano destra. I dolori veri sono quelli di una Ducati che proprio non digerisce il Sachsenring. Lo sconforto è per un podio difficile da conquistare, una speranza che non ha perso Valentino Rossi. Partirà 11esimo, ma il passo gara mostrato nelle prove libere non è male. Dipenderà tanto anche dalle temperature che dovrebbero scendere, un fattore che inciderà sulla scelte delle gomme e sull'esito della gara.