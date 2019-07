Mattia Pasini torna in sella a Brno. La voce tecnica di Sky Sport MotoGP, che racconta la Moto3 e la Moto2 insieme a Rosario Triolo, lascia la cabina di commento per prendere il posto di Simone Corsi nel team Tasca Racing in Moto2, a partire dal GP della Repubblica Ceca fino al termine del Mondiale. Dopo una stagione e mezza si conclude quindi l'esperienza del pilota romano con il padovano: è stato un anno complicato per Corsi, che in 9 GP ha raccolto soltanto 10 punti (con ben 5 ritiri). Il team Tasca Racing spera adesso di effettuare un cambio di marcia, con un pilota che ha una grande esperienza nel Motomondiale: il "Paso" (che compirà 34 anni il prossimo 13 agosto) vanta infatti nel suo curriculum 230 GP disputati, con 12 gare vinte, 30 podi e quasi 1400 punti conquistati tra tutte le classi dal 2004 a oggi.