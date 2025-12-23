Honda ha svelato sui social il sound della RC-V 2027, la moto che segnerà il passaggio dai 1000cc agli 850cc. Un primo segnale in vista della nuova era della MotoGP

Mentre la MotoGP è ferma in vista della stagione 2026, Honda guarda già al futuro e al 2027, anno che segnerà una svolta tecnica per il Motomondiale con il passaggio dalle 1000cc alle 850cc. Un cambiamento che imporrà ai costruttori di ripensare completamente ai propri progetti e la Casa giapponese ha mostrato un primo segnale della direzione intrapresa, pubblicando sui social il ruggito della RC-V del futuro. Un’anticipazione del nuovo prototipo con cui Honda punta per farsi trovare pronta al cambio di regolamento e a lanciarsi nella nuova era della MotoGP.