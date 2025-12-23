Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP, Honda anticipa il 2027: il ruggito della RC-V 850cc. Ascolta il SOUND

CHE SOUND!

Honda ha svelato sui social il sound della RC-V 2027, la moto che segnerà il passaggio dai 1000cc agli 850cc. Un primo segnale in vista della nuova era della MotoGP

LA MOTOGP SU SKY FINO AL 2027

Mentre la MotoGP è ferma in vista della stagione 2026, Honda guarda già al futuro e al 2027, anno che segnerà una svolta tecnica per il Motomondiale con il passaggio dalle 1000cc alle 850cc. Un cambiamento che imporrà ai costruttori di ripensare completamente ai propri progetti e la Casa giapponese ha mostrato un primo segnale della direzione intrapresa, pubblicando sui social il ruggito della RC-V del futuro. Un’anticipazione del nuovo prototipo con cui Honda punta per farsi trovare pronta al cambio di regolamento e a lanciarsi nella nuova era della MotoGP.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

MotoGP, il ruggito della Honda RC-V: ascolta qui

CHE SOUND!

Honda ha svelato sui social il sound della RC-V 2027, la moto che segnerà il passaggio dai 1000cc...

La MotoGP ancora su Sky fino al 2027 (compreso)

l'annuncio

In virtù del nuovo accordo fra Sky e Dorna Sports, nelle prossime due stagioni tutti i gran premi...

Marquez torna in sella dopo l'infortunio

MotoGp

Migliorano le condizioni fisiche di Marquez dopo l'infortunio alla scapola destra rimediato in...

MotoGP, la programmazione di Natale

Christmas Days

Un Natale da passare in compagnia dei motori. Diversi gli speciali che ripercorrono la stagione...

Tutti al Ranch: 100 km dei Campioni da oggi su Sky

la guida

La 100 km dei Campioni, in onda da domenica 21 dicembre LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS