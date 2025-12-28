Contratto in scadenza a fine 2026, come del resto gran parte dei piloti, già adesso si inseguono i rumors sul futuro di Marc Marquez a partire dal 2027, anno che segnerà l'inizio della rivoluzione tecnica MotoGP. Ma il campione del mondo in carica, in un'intervista ad 'As', ha ribadito di essere felice in rosso Ducati: "Vedremo cosa succederà, ma perché cambiare qualcosa che funziona e in cui ci si sente a proprio agio?" MOTOGP SU SKY FINO AL 2027: I DETTAGLI

Con quale moto correrà Marc Marquez dal 2027 è già un tema oggi, sebbene non sia nemmeno iniziato il 2026. Il contratto tra il campione del mondo in carica e Ducati è in scadenza tra un anno, ma del resto è così per tutta la griglia MotoGP (o quasi). Su Sky Sport ci aspetta un'altra stagione imperdibile, l'ultima prima della rivoluzione tecnica (qui tutti i dettagli), e giocoforza il mercato piloti, che qualcuno ha già profetizzato come "folle", terrà banco nei prossimi mesi. Il fuoriclasse di Cervera, in un'intervista ad As, ha parlato così del suo futuro: "Vedremo cosa succederà, ma è vero che sono felice in Ducati. Perché cambiare qualcosa che funziona o in cui ci si sente a proprio agio?".

"10° titolo? Il più importante resta quello di quest'anno" Sempre ad As Marquez ha ovviamente parlato del suo 2025, l'anno che l'ha riportato sul tetto del mondo: "Lo ricorderò sempre con affetto, per tutto quello che ho vissuto prima di raggiungere questo risultato per cui ho lottato così duramente - ha aggiunto il campione spagnolo -. Ora vedremo nel 2026, ma sono sicuro che un decimo titolo non sarebbe migliore di quello di quest'anno, tenendo conto di tutto quello che ci è voluto per arrivare fin qui. Quello 2025 è il mio titolo più importante". Vedi anche Fim Awards, Marquez premiato per il suo 'Comeback'