MotoGP, Rivola (Aprilia): "VR46 una suggestione, la priorità è restare con Trackhouse"

MotoGp

La sfida a Ducati, la crescita di Bezzecchi, il rilancio di Jorge Martin e i rumors di mercato: ecco l'intervista dell'amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, a 'La Gazzetta dello Sport'

MOTOGP SU SKY FINO AL 2027: I DETTAGLI

"Sarebbe solo una suggestione". Massimo Rivola usa questa parola quando, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, gli si chiede dei rumors su un possibile approdo del team VR46 di Valentino Rossi (oggi con Ducati) in Aprilia. "La priorità è continuare con Trackhouse - aggiunge -. Ho un bel rapporto con Davide Brivio e sono felice di loro e di Raul Fernandez". E su un'altra suggestione, l'ingaggio di Bagnaia, è ancora più perentorio: "Penso che Pecco abbia tutto per ricostruirsi da solo in Ducati, deve ritrovare un po' di fiducia".

Massimo Rivola e Davide Brivio a colloquio - ©Getty

"Vogliamo rinnovare con entrambi i piloti e fare di Bez una bandiera"

Dopo il secondo posto costruttori e il terzo nella classifica piloti con Bezzecchi, Aprilia proverà ad alzare l'asticella nel 2026: "Non ci nascondiamo - ammette Rivola -. Dobbiamo puntare a giocarci la vittoria in ogni Gran Premio. Battere Marc Marquez è la grande sfida: speriamo di andarlo a prendere. Con Ducati è una rivalità bella, è il sale della nostra crescita". Impossibile non parlare del Bez, grande protagonista della seconda parte di stagione 2025: "A Silverstone c'è stata la svolta: sono fiducioso che Marco possa lottare per il Mondiale, tra noi c'è un feeling naturale e vogliamo che diventi la nostra bandiera. Ora vorrei vederlo con un compagno di squadra al top, per non avere il focus della squadra interamente su di sé". E qui il discorso si sposta su Martin, flagellato dagli infortuni: "Spero Jorge torni in forma, l'obiettivo è rinnovare con entrambi i piloti. Honda e la questione legale? Una conseguenza di quello che ha vissuto - conclude Rivola -. Capisco che in ospedale, con un polmone forato, si possano avere segnali che ti invitano a non continuare. Ora ci vorrà pazienza: prima deve puntare alla top 15, poi alla top 10 e poi ancora alla top cinque".

