La MotoGP ancora su Sky fino al 2027 (compreso)

In virtù del nuovo accordo fra Sky e Dorna Sports, nelle prossime due stagioni tutti i gran premi di MotoGP, Moto2 e Moto3 continueranno ad essere trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW. La nuova stagione 2026 inizierà nel weekend del 27 febbraio-1 marzo in Thailandia e si concluderà domenica 22 novembre 2026 a Valencia dopo 22 gran premi (e 22 gare sprint)

Sky e Dorna Sports, che detiene i diritti commerciali della MotoGP, annunciano un nuovo accordo pluriennale: la MotoGP resta nella Casa dello Sport anche i prossimi due anni. Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione per tutti i Gran Premi del FIM MotoGP World Championship fino alla stagione 2027 (compresa). Su Sky e NOW sarà quindi possibile continuare a seguire in diretta tutti i Gran Premi di MotoGP, Moto2 e Moto3. Il canale di riferimento sarà sempre Sky Sport MotoGP (canale 208), che trasmette il Motomondiale da 11 anni, con circa 30 ore live per ogni weekend in pista dedicate a gare, studi, approfondimenti, rubriche e produzioni originali. Già a partire dall’inizio del nuovo anno, con lo Shakedown Test e i primi test ufficiali della MotoGP attesi per fine gennaio a Sepang, Sky Sport MotoGP il canale 208 continuerà a offrire una copertura editoriale completa e di qualità grazie alla grande squadra di Sky Sport e ai migliori sistemi tecnologici. Sky si conferma così il punto di riferimento per il motorsport mondiale grazie a un’offerta ricchissima che include il campionato del mondo di Formula 1, Formula 2, Formula 3, Porsche Super Cup, oltre alla NTT IndyCar, F1 Academy, Lamborghini Super Trofeo e tanto altro ancora. Inoltre, per la stagione 2026, Sky sarà anche official broadcaster della Dakar, offrendo highlights e aggiornamenti quotidiani di tutte le tappe della competizione. Approfondimento MotoGP, il calendario del Mondiale 2026

Duilio: "Una conferma di quanto il Motomondiale sia importante per Sky" “Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo accordo con Dorna e di continuare a portare l’adrenalina delle due ruote nelle case degli appassionati, con l’eccellenza del nostro racconto sportivo e le tecnologie più all’avanguardia - ha dichiarato Andrea Duilio, CEO Sky Italia -. Il Motomondiale è da 11 anni un punto fermo della vasta offerta di motori della nostra Casa dello Sport e lo sarà ancora fino alla fine del 2027. Una conferma di quanto la MotoGP e tutte le classi del Motomondiale siano importanti per Sky, che continuerà a garantire la migliore esperienza di visione possibile”. Approfondimento MotoGP, tutti i piloti per il Mondiale 2026