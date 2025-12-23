Offerte Sky
La MotoGP ancora su Sky fino al 2027 (compreso)

l'annuncio

In virtù del nuovo accordo fra Sky e Dorna Sports, nelle prossime due stagioni tutti i gran premi di MotoGP, Moto2 e Moto3 continueranno ad essere trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW. La nuova stagione 2026 inizierà nel weekend del  27 febbraio-1 marzo in Thailandia e si concluderà domenica 22 novembre 2026 a Valencia dopo 22 gran premi (e 22 gare sprint)

Sky e Dorna Sports, che detiene i diritti commerciali della MotoGP, annunciano un nuovo accordo pluriennale: la MotoGP resta nella Casa dello Sport anche i prossimi due anni. Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione per tutti i Gran Premi del FIM MotoGP World Championship fino alla stagione 2027 (compresa). Su Sky e NOW sarà quindi possibile continuare a seguire in diretta tutti i Gran Premi di MotoGP, Moto2 e Moto3. Il canale di riferimento sarà sempre Sky Sport MotoGP (canale 208), che trasmette il Motomondiale da 11 anni, con circa 30 ore live per ogni weekend in pista dedicate a gare, studi, approfondimenti, rubriche e produzioni originali. Già a partire dall’inizio del nuovo anno, con lo Shakedown Test e i primi test ufficiali della MotoGP attesi per fine gennaio a Sepang, Sky Sport MotoGP il canale 208 continuerà a offrire una copertura editoriale completa e di qualità grazie alla grande squadra di Sky Sport e ai migliori sistemi tecnologici. Sky si conferma così il punto di riferimento per il motorsport mondiale grazie a un’offerta ricchissima che include il campionato del mondo di Formula 1, Formula 2, Formula 3, Porsche Super Cup, oltre alla NTT IndyCar, F1 Academy, Lamborghini Super Trofeo e tanto altro ancora. Inoltre, per la stagione 2026, Sky sarà anche official broadcaster della Dakar, offrendo highlights e aggiornamenti quotidiani di tutte le tappe della competizione. 

Approfondimento

MotoGP, il calendario del Mondiale 2026

Duilio: "Una conferma di quanto il Motomondiale sia importante per Sky"

“Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo accordo con Dorna e di continuare a portare l’adrenalina delle due ruote nelle case degli appassionati, con l’eccellenza del nostro racconto sportivo e le tecnologie più all’avanguardia - ha dichiarato Andrea Duilio, CEO Sky Italia -. Il Motomondiale è da 11 anni un punto fermo della vasta offerta di motori della nostra Casa dello Sport e lo sarà ancora fino alla fine del 2027. Una conferma di quanto la MotoGP e tutte le classi del Motomondiale siano importanti per Sky, che continuerà a garantire la migliore esperienza di visione possibile”.  

Approfondimento

MotoGP, tutti i piloti per il Mondiale 2026

Ezpeleta: "Partner come Sky svolgono un ruolo chiave per il futuro"

"Sky Sport è un partner fantastico per la MotoGP - ha commentato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports -. Nel 2025 la MotoGP ha registrato un aumento dell'audience media globale, una crescita significativa della sua fanbase globale e nove record di spettatori, quasi metà della stagione. Puntiamo ancora più in alto guardando al futuro. Partner come Sky Sport, che mostrano il meglio di questo sport e portano i tifosi nel cuore dell'azione, svolgono un ruolo chiave per il futuro. Siamo molto felici di vedere lo sport più emozionante del mondo continuare su Sky Sport per altre due stagioni".

La MotoGP ancora su Sky fino al 2027 (compreso)

