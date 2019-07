Il Gran premio di Brno arriva al momento giusto per Andrea Dovizioso. Con 58 punti da recuperare su Marc Marquez, il forlivese può giocarsi una carta importante sul circuito dove la Ducati ha conquistato una magica doppietta nel 2018. Potrebbe rappresentare l’inizio della riscossa, anche per la casa bolognese, cha ha un gran bisogno di rimotivare il suo pilota di punta, non del tutto soddisfatto della competitività della Desmosedici e apparso persino scoraggiato dopo la batosta del Sachsenring.

Tre settimane di pausa potrebbero aver ricaricato anche le batterie di Valentino Rossi, alla ricerca di un feeling con la Yamaha che sembra smarrito in un complicato rebus tecnico. Mentre il suo compagno di squadra Maverick Vinales ha ritrovato il sorriso proprio sul podio tedesco, dove invece non è salito Fabio Quartararo, la matricola francese sempre più consistente, ma ancora a caccia della vittoria che gli manca per consacrare una stagione fin qui sorprendente.

Poi ci sono Rins, Petrucci, Morbidelli, tutti possibili outsider, di gara in gara. Ma comunque la si guardi la morale non cambia: l’obiettivo comune resta il leader del Mondiale, che può permettersi di amministrare il suo robusto vantaggio in classifica. Ma senza rilassarsi troppo, perché la MotoGP, si sa, è sempre imprevedibile. E le sorprese, da qua a fine anno, non mancheranno.