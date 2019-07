Tre successi per la Ducati sul tracciato di Brno, dove domenica alle 14 si corre il decimo GP del Motomondiale. In particolare, lo scorso anno la Rossa ha festeggiato la doppietta con la vittoria di Andrea Dovizioso davanti a Jorge Lorenzo. "Arriviamo alla gara in Repubblica Ceca motivati e positivi: abbiamo lavorato duramente in queste tre settimane, ci sentiamo pronti per ripartire", sottolinea Dovi, 2° in classifica con 127 punti, a 58 di distanza da Marc Marquez. "Ad Assen e al Sachsenring non abbiamo provato le sensazioni migliori in sella alle nostre moto, ma sono sicuro che nelle prossime tappe del Motomondiale riusciremo a dimostrare il nostro potenziale e ad essere molto competitivi", aggiunge Dovizioso.

Petrucci: "Importante ripartire con il piede giusto"

In classifica con 121 punti alle spalle di Dovizioso c'è l'altro ducatista, Danilo Petrucci: "Ho tantissima voglia di tornare in pista. Il tracciato di Brno mi piace, qui la Desmosedici GP è sempre stata competitiva, questo weekend abbiamo una buona occasione per ottenere un bel risultato". "Il team ha lavorato molto per portare avanti lo sviluppo della moto, non vedo l'ora di provare alcune novità. Sarà importante ripartire con il piede giusto, siamo arrivati alla seconda metà della stagione e vogliamo farci trovare pronti".