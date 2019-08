Jarvis: "Non ho mai detto che licenzieremo Rossi"

"Bisogna considerare con attenzione anche le domande, non solo le risposte, quando si legge un’intervista – prosegue Jarvis ai microfoni di Sky Sport MotoGP –. È molto facile estrapolare poche parole e creare uno scandalo. Quando mi è stato chiesto del futuro, ho detto che anche il presidente di Yamaha guarda avanti, non ho mai detto che Valentino va in pensione, non ho mai detto che licenzieremo Rossi, o che lui stesso sia intenzionato a chiudere la carriera alla fine di questa stagione. Queste sono cose create dai giornalisti. Come aiutare Rossi? Dobbiamo lavorare meglio nel box per sistemare la sua moto. Non parliamo solo del 2020, ma anche delle prossime 10 gare, questo è importantissimo. È molto complesso mettere a posto una moto, ma di sicuro possiamo fare meglio e dobbiamo farlo per lui. Quanto siamo lontani dalla messa a punto ideale? Siamo vicini, la moto va, siamo in difficoltà sempre in qualifica e quando il pilota inizia la gara in 12^ o 17^ posizione la situazione è difficile. È importante lavorare meglio e partire nei primi 10”.