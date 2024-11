Nel VIDEO sopra l'intervista di Enea Bastianini, che a Barcellona ha parlato dell'ultima gara con Ducati prima di passare in KTM e della lotta con Marquez per il terzo posto in classifica (ora è a -1 da Marc): "Vorrei chiudere al meglio la mia storia con Ducati, facendo una bella gara", dice a Sky. Poi sul suo rivale per il gradino più basso del podio iridato: "L'obiettivo è batterlo e terminare il campionato al terzo posto"

