"Sarà difficile, ma ci proveremo fino alla fine. Vada come vada, per me è comunque un onore essere arrivato a giocarmi ancora il titolo". Così Bagnaia da comunicato Ducati in vista del weekend di Barcellona. Dalle 16 la conferenza piloti a due con Martin LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Jorge dovrà gestire 24 punti su Pecco e potrebbe anche chiudere i conti sabato (gli basterà vincere la Sprint Race)

