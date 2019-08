Rossi spazza via con forza le voci su un suo possible ritiro. Il "Dottore" non ha alcuna intenzione di smettere, anzi, ci tiene a ribadire che rispetterà il contratto che lo lega alla Yamaha nel 2019 e nel 2020. In un'intervista a Sky Sport MotoGP, rilasciata a Sandro Donato Grosso dopo la conferenza di Brno, Valentino cancella tutti i dubbi sul futuro: "È chiarissimo che io corro quest'anno e anche l'anno prossimo. Corro nel 2019 e nel 2020, lo sanno tutti, lo sa anche chi ha scritto il contrario, capisco sia una notizia che fa fare click, ma tutti sanno che ho il contratto già firmato per il 2019 e il 2020, correrò quindi fino al 2020, lo sanno tutti, ma d'estate ci sta fare click con queste notizie".

Rossi: "Il ritiro? Sono notizie inventate"

Rossi non ha alcun dubbio, continuerà a correre con la Yamaha in questo 2019 e anche nel 2020: "Sulle voci non c’è più bisogno che ci sia fondamento, basta pensare a quale sia la notizia che fa più notizia e se la dici sembra vera. È stato divertente sentire tutto quello che è stato detto. Il ritiro? Sono notizie inventate. Io corro quest’anno e anche l’anno prossimo. Questo non è mai stato in dubbio, lo sapevano anche quelli che lo hanno scritto secondo me. Sembrano quasi stufi che io corra? Mah, io bado più ai miei tifosi in giro, mi sa che sono di più loro di quelli che vogliono che io smetta. È la cosa più facile da dire che devo smettere, mi sembra un po’ banale. È da tanto che va avanti, non è un gran problema per me. Il mio problema sono stati i risultati deludenti della prima parte di stagione".