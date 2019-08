L'intero Circus della MotoGP è ancora scosso per la scomparsa di Luca Semprini, addetto stampa di Danilo Petrucci che si è spento tragicamente a 35 anni a Brno, nella notte tra mercoledì e giovedì. Fatica a trovare le parole Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati: "Ancora non riusciamo a metabolizzare quanto successo, sembra impossibile, è davvero difficile capacitarsi di come una persona che era con noi fino a due ore fa ora non ci sia più. Schivo, con un carattere particolare, Luca era un ragazzo fantastico e un grande professionista, con una cultura tra l'altro vastissima: era capace di parlare di tutto, non solo di moto, che erano la sua grande passione". Al box Petrucci ha scelto di rendere omaggio a Semprini con un adesivo con il volto dell'addetto stampa, accompagnato dalla scritta Ciao Luca.