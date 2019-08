Johann Zarco si sfoga ai microfoni di Sky Sport dopo una prima parte di stagione che gli ha regalato pochissime gioie e molti dolori, con il pilota della KTM che ha raccolto fin qui appena 18 punti nel Mondiale, che gli valgono la 17^ piazza. "Sinceramente mi sento frustrato - ha spiegato -. Speravo di essere molto più avanti a questo punto, ma non riesco a trovare soddisfazioni. E' difficile nascondere qualcosa, è un team giovane e una moto ufficiale, ma non riesco ad esprimermi. A volte cerco di sforzarmi per cambiare il mio carattere e penso che potrei accontentarmi dei risultati che ottengo, ma non riesco a farlo e mi viene il mal di stomaco. Al momento stiamo lavorando tanto, ma non funziona niente. Magari succederà in futuro, ma questo momento non lo vivo bene. Se prendiamo l'esempio di Lorenzo in Ducati ci dà speranza, ma Dovizioso vinceva e lottava per il Mondiale. Qui invece è diverso, non so quando andremo meglio dove potrò arrivare. Decimo? Non lo so al momento, bisogna comunque spingere. Ho tanta voglia di fare bene".