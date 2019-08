La gara di casa per la KTM si è rivelata campale per le notizie che si sono rincorse e che man mano che vengono confermate delineano il futuro della casa austriaca. A margine del comunicato nel quale si annunciava il ritiro da costruttore di telai in Moto2 (pur confermando l’impegno del team che utilizzerá telai dell’attuale concorrenza) è nell’aria un secondo comunicato previsto per domani di primo mattino. Questa volta la notizia riguarderebbe la MotoGP e nello specifico il divorzio anticipato di Zarco dalla KTM.

Si tratterebbe di una decisione presa di comune accordo a fronte di un rapporto tecnico ma sbocciato e di un grande imbarazzo da parte del pilota e del team che non se la sentirebbero di continuare assieme il percorso intrapreso. Alla base ci sono i risultati molto deludenti e la luce in fondo al tunnel dell’adattamento che non si vede. KTM non a caso in questi giorni, nel momento in cui Gigi Dall’Igna pensava di riportare in casa Ducati Jorge Lorenzo, ha fatto un’offerta a Jack Miller al quale però manca solo la firma con la Pramac di Paolo Campinoti.

Ad incrinare i rapporti tra il francese e la casa austriaca anche le dichiarazioni a mezzo stampa, non ultime quelle che ha rilasciato il boss Stefan Pierer a Speedweek che ha parlato di “esaurimento nervoso di Zarco che gli avrebbe fatto perdere la strada da seguire”. Parole pesanti a fronte di un rapporto ormai giunto al capolinea. Dal comunicato di domattina capiremo anche se Zarco si fermerà subito, ed in questo caso la moto giá a Silverstone verrebbe assegnata al collaudatore Kallio che si è ben comportato. Nel caso in cui invece Zarco dovesse terminare la stagione occorrerà forse un po' di tempo per conoscere il pilota su cui KTM punterà nel futuro.