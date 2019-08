Roba da togliere il fiato. Non c'è altro modo per definire il duello finale in Austria tra Andrea Dovizioso a e Marc Marquez. Sorpassi e controsorpassi che hanno infiammato una gara già molto veloce e che sembrava destinata a chiudersi con un altro successo dello spagnolo. E invece Spielberg si conferma "provincia" di Borgo Panigale, e la vittoria di DesmoDovi cambia, almeno in parte, il volto della classifica; dopo 6 gare in cui aveva sempre incrementato il suo vantaggio, Marquez infatti vede ridurre il suo gap proprio sul pilota di Forlimpopoli: 230 i punti di Marc, 172 quelli di Andrea. Numeri a parte, la gara in Austria, dove abbiamo visto la Ducati perfetta con il Dovizioso perfetto ("Forse la mia vittoria più bella"), resterà nella memoria per il duello mozzafiato con la Honda di un Marquez che non perde comunque il suo "status" di fenomeno.

A 9 giri dal termine

La prima fiammata a 9 giri dal termine. Una staccatona di Dovi lo porta al comando del GP, con Marquez che sulla successiva salita non riesce a sfruttare la scia pur rimanendo attaccato come un francobollo agli scarichi della Ducati. Ma è solo l'inizio.