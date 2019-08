Jorge Lorenzo ritorna in sella dopo un'assenza di quattro gare, in seguito alla grave caduta di Assen che l'ha costretto a una lunga riabilitazione. Il maiorchino nel giovedì che apre il Gran Premio di Gran Bretagna ha fatto una visita medica (di rito) per verificare lo stato delle fratture alle vertebre. I controlli sono andati bene e il pilota della Honda è stato quindi dichiarato "fit" per il GP di Silverstone. Successivamente, intervistato ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Lorenzo ha parlato apertamente delle sue condizioni fisiche che hanno influenzato il suo stato d'animo e insidiato non pochi dubbi circa il suo futuro e il suo rapporto con la Honda. "Ho subito due cadute molto forti, specialmente l'ultima a Assen. Quando ti fai veramente male, come mi sono fatto io, hai forti dubbi su te stesso e sulla tua carriera. Però quando la mie condizioni fisiche sono migliorate queste incertezze sono andate via e la voglia di vincere questa sfida con la Honda è sempre più forte. Ho chiamato Alberto Puig per confermare la mia convinzione di rimanere nel team" ha dichiarato lo spagnolo nel giovedì di Silverstone per mettere definitivamente a tacere le voci incessanti di un ritorno in Ducati. Sul pensiero di fermarsi: "Tutti noi siamo umani e nei momenti brutti abbiamo dubbi riguardo alla nostra vita e e alla nostra carriera. Ma il pensiero di lasciare le corse non l’ho mai avuto".

Lorenzo: "Voglio vincere con tre moto diverse"

Nel corso della conferenza stampa del Gran Premio di Silverstone, Lorenzo ha ribadito che non salirà nuovamente in sella a una Desmosedici: "Non ho mai detto nulla di un mio ritorno in Ducati. Rispetterò i due anni di contratto con la Honda, vorrei ottenere dei risultati con questa moto, così come ho fatto con le altre moto che ho guidato nella mia carriera. Essere competitivo e vincere con la Honda è una sfida che mi dà entusiasmo, voglio provare a vincere con tre moto diverse, qualcosa che nessuno finora è riuscito a fare. Per questo sono andato subito dal mio team, alla Honda, per rinnovare la mia fiducia in loro".