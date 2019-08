Marquez beffato sul traguardo, vince Rins per appena 13 millesimi dopo uno splendido sorpasso all'ultima curva. 3° Vinales, 4° Rossi. Marquez allunga in vetta portandosi a +78 su Dovizioso, costretto al ritiro dopo un pauroso incidente. Il ducatista ha avuto una perdita temporanea di memoria, ma fortunatamente la Tac a cui è stato sottoposto non ha rilevato problemi: rientro in Italia già fissato per questa sera. A rischio per i dolori all'anca la sua partecipazione ai test di Misano. Commozione cerebrale per Quartararo: dopo esami approfonditi ha potuto lasciare anche lui l'ospedale di Coventry

