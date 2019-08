Zarco: "Non mi sento sereno"

Zarco al momento resta quindi senza moto per il 2020. Il francese spiega così la sua scelta di rinunciare al secondo anno di contratto con la KTM: "Non so dire quanto sia stata difficile questa scelta. Avrei continuato con dei dubbi, senza la possibilità di dare il 100%, perché dentro di me non mi sento sereno. Dico quindi di no al progetto KTM per il prossimo anno, mi libero di un peso. Forse prendo qualche rischio, ma almeno mi do la possibilità di ritrovare un bel feeling con me stesso, magari avrò l’opportunità adesso di avere risultati migliori quest’anno con la KTM. Cosa farò nel 2020? Il sogno è restare in MotoGP, ma sembra impossibile perché i contratti sono tutti già chiusi. L’alternativa, per rimanere su una MotoGP di alto livello, è diventare un test rider di una squadra ufficiale. In questo modo potrò prepararmi per tornare forte in futuro".