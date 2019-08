Rossi: "Se non ti diverti in moto, diventa tutto difficile"

Rossi paragona le sensazioni provate da Zarco alla KTM con la sua esperienza negativa in Ducati: "Se non ti diverti, guidare una moto diventa pesante, diventa tutto più pesante, con tanti viaggi da fare, persino dormire diventa difficile. Io ho vissuto molti momenti difficili in Ducati, c'erano grandi aspettative su di me, perché dovevamo vincere e invece ero in difficoltà. Erano momenti veramente bui, sparsi in quei due anni. Tante volte ho pensato di smettere quando ero alla Ducati, ma alla fine per me è stata un'ottima decisione non fermarmi, è stata la scelta giusta. La gente che mi sta vicino mi ha aiutato in quel periodo, bisogna tenere duro. Quando Zarco ha annunciato che non correrà con la KTM nel 2020, pensavo avesse già un'altra opzione, e invece no... Tuttavia, sono sicuro che tornerà presto in MotoGP".