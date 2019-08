Marcos Ramirez vince la gara di Moto3 a Silverstone, ma insieme allo spagnolo sul podio salgono Arbolino e Dalla Porta. Canet viene travolto a inizio gara da Arenas e in rimonta riesce ad agguantare tre punti preziosi per il campionato, dove ora insegue il pilota del team Leopard a 14 lunghezze di distanza.

Tony Arbolino scatta per la terza volta in stagione dalla pole position, al suo fianco il leader del mondiale Lorenzo Dalla Porta. Completa la prima fila Raul Fernandez, mentre Antonelli occupa il quinto posto e Vietti il settimo. Canet è solo dodicesimo, ma la gara si preannuncia complessa per la gestione degli pneumatici e a Silverstone non mancano le occasioni di sorpasso.

Al via Arbolino parte con la fionda, Dalla Porta non gli dà tregua e si incolla ai suoi scarichi, attaccandolo nel corso del secondo giro. Dietro la coppia italiana i due Petronas tengono il gruppo unito, oltre a McPhee e Sasaki ci sono un’altra decina di piloti in scia. Tra i migliori allo spegnimento dei semafori da registrare il via di Romano Fenati che guadagna cinque posizioni e si porta tra i primi dieci.

Al terzo giro colpo di scena con Canet e Arenas che vanno giù insieme, con il pilota del team Angel Nieto che nella caduta travolge il principale avversario di Dalla Porta per il campionato: i due riescono a ripartire in fondo al gruppo, bravo Canet a salvare il salvabile.

McPhee si fa vedere nel gran premio di casa e dà fastidio ad Arbolino, Dalla Porta prova a scremare il gruppo ma il biscione rimane piuttosto lungo: tredici piloti, con Antonelli, Foggia, Vietti e Fenati tra gli italiani in fuga.

A 8 giri dal termine Romano Fenati si tocca con Vietti e perde contatto, davanti rimangono in dodici. Il passo dei primi è sul 2’13” basso, Foggia e Masia si toccano ma non succede nulla tra i due futuri compagni di squadra in Leopard. Canet risale lentamente dalle retrovie ma il fare gara solitaria non lo aiuta a riportarsi in zona punti.

Altri tre passaggi e Ramirez disturba l’azione del compagno di squadra portandosi momentaneamente in testa. Dalla Porta è bravo a rispondere ma alla fine ad avvantaggiarsene sono Ogura, Suzuki e Foggia che si inseriscono nella lotta. L’ultimo giro inizia con Dalla Porta davanti a Ramirez e Arbolino, Tony alla Copse già riguadagna la seconda piazza. Dalla Porta va lungo prima della sezione di misto, Arbolino si infila ma i due si rallentano e ad avvantaggiarsene è Ramirez che ringrazia e se ne va. Lo spagnolo taglia il traguardo per primo, Arbolino raccoglie 20 punti mentre Dalla Porta si deve accontentare della terza piazza davanti ad Antonelli. Foggia chiude ottavo con Vietti nono, dietro i due Sky Racing Team VR46 Canet conquista un eroico tredicesimo posto in rimonta. Il pilota di Max Biaggi porta a casa tre punti preziosissimi in ottica campionato e dimostra di avere una gran carattere.

Dalla Porta si porta a quota 171 punti e ne conta 14 di vantaggio su Canet: “La giornata è stata positiva, in gara avevo un buon ritmo ma nel finale non avevo più gomma. Alla sette sono andato lungo e ho perso la prima posizione ma il risultato va bene per il campionato”. Arbolino dal canto suo è al terzo podio consecutivo, il quinto con due vittorie nelle ultime sette gare. La testa del mondiale ora dista 38 punti: “Ramirez non aveva nulla da perdere, ho fatto il possibile cercando di non compromettere tutto”. Il vincitore è soddisfatto per il secondo successo stagionale e non correrà certo per aiutare Dalla Porta a vincere il mondiale: “Voglio concludere al meglio la stagione, vincere più gare possibili, a cominciare da Misano”.