Dopo il secondo posto in griglia era lecito aspettarsi di più in gara, ma Valentino Rossi si è dovuto fermare ai piedi del podio: “Purtroppo siamo delusi dal risultato – racconta a fine gara - pensavamo di essere più competitivi. Avremmo voluto fare la gara che ha fatto Vinales. Marquez e Rins erano più forti. Marc me lo aspettavo, invece Alex credevo che tenesse un ritmo simile al mio. È stato molto bravo. Mi sarebbe piaciuto lottare per il terzo posto, ma oggi ero più in difficoltà in gara, soffrivo di più col grip dietro. Ho tenuto botta per metà gara, ma poi ho dovuto rallentare perché andavo più piano. Avevo problemi con la gomma posteriore, peccato”.