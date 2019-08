Norris: "Da pilota di Formula 1, capisco quanto lavoro ci sia in MotoGP"

Appassionato non solo di Rossi, ma più in generale della MotoGP: “Seguo da sempre, da quando avevo sei anni, però non ero mai stato in pista. Poter essere qui adesso, da pilota di F1, è tutta un’altra cosa: so bene che le persone non sempre si rendono conto cosa voglia dire far parte di un team e di un’organizzazione del genere. Non sono mai salito su una moto così, ma posso capire cosa passa per la testa a un pilota, quale sia lo sforzo fisico e mentale”.