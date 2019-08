Non può che essere soddisfatto Marc Marquez per quanto raccolto in classifica, nonostante la beffa finale: “L’obiettivo l’abbiamo comunque raggiunto, arrivare secondi su una pista in cui non eravamo al 100% è un grande risultato. La lettura di quanto accaduto alla fine del GP è semplice: ho visto che stavo facendo tutta la gara avanti e stavo accompagnando Rins alla vittoria, stavo consumando le gomme sia davanti che dietro. A metà gara ho preferito chiudere un po’ il gas e farlo passare, ma lui ha fatto lo stesso. Se avessimo continuato a studiarci, sarebbe ritornata a contatto anche la Yamaha. Visto che il mio obiettivo era essere tra i primi due, ho continuato a fare ritmo. Non è bello perdere la testa della gara sull’ultimo rettilineo, ma va bene lo stesso. La cosa più importante è che su un circuito in cui sono difficoltà riesco lo stesso ad arrivare a un soffio dalla vittoria”. E a chi gli chiede se brucia più questo sorpasso o quello di Dovizioso non può che rispondere: “No, mi dà fastidio il +78 in classifica”, commenta sorridente per aver allungato in classifica.