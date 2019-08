Una vittoria da ricordare per Alex Rins, da record visto il distacco di soli 13 millesimi sul traguardo – il margine più esiguo tra primo e secondo in una gara di MotoGP dai tempi di Estoril 2006, quando Elias e Rossi furono separati da soli due millesimi. Un successo conquistato davanti a Marquez e Vinales, saliti per la terza volta sul podio insieme (i precedenti ad Assen nel 2018 e Jerez nel 2019), mai chiudendo però in questo ordine in precedenza. A far sorridere a fine gare sono le parole del pilota n°42 della Suzuki, che ha calcolato alla perfezione la traiettoria del sorpasso dopo aver dimenticato per strada il numero di giri che mancavano al traguardo: “A due giri dalla fine ho superato Marquez perché ero convinto che stesse per finire la gara, ma quando ho visto che Marc continua a dare gas mi sono detto: ‘Dai Alex, guarda che manca ancora un giro’. Lì ho capito che dovevo farne un altro”.