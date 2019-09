Bautista torna a vincere in Gara 2

In Gara 2 partenza a rilento di Bautista che perde posizioni, ma Rea non riesce a sfruttare i primi giri per scappare via. Si forma dunque un trenino che comprende Rea, Razgatlioglu, Haslam, Lowes, Van Der Mark e Bautista, gruppo che va a spaccarsi con la risalita dello spagnolo, che si porta in testa seguito da Rea e Razgatlioglu. I tre arrivano in quest’ordine a fine gara, con Bautista che negli ultimi giri perde terreno e rischia di essere bruciato sul traguardo dal campione in carica, complice il forte dolore alla spalla e (in misura minore) il calo delle gomme. Lowes contiene gli attacchi di Haslam e porta a casa il quarto posto, mentre Baz beffa Van Der Mark per la sesta piazza dopo una bella rimonta. Melandri salva un’ottava posizione discreta davanti a Tom Sykes, con Sandro Cortese a chiudere la top-10. In zona punti anche Rinaldi (dodicesimo), mentre Delbianco conclude ventesimo e ultimo. Da segnalare il problema tecnico sofferto da Chaz Davies mentre si trovava tra i primi dieci, che lo ha relegato in sedicesima posizione sotto la bandiera a scacchi. La Superbike tornerà in pista nel weekend del 27/28/29 settembre sul tracciato francese di Magny-Cours.