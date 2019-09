Cosa c'è scritto su assicurazione e bollo?

Andando a curiosare da vicino, ci sono alcune chicche niente male in questi due tagliandi. La compagnia assicurativa si chiama "Silvano Galbusera assicurazioni", ispirandosi al capotecnico di Valentino. La targa del veicolo? Naturalmente VR|46. Il tipo di veicolo è "Motoretta M1 CV. 250 più o meno". E quando scade l’assicurazione? Precisamente il 17 novembre 2019, data dell’ultimo GP della stagione a Valencia. Anche il bollo a fianco presenta diversi spunti simpatici. Il prezzo in euro? "Troppi". La data del versamento corrisponde all’otto marzo, ovvero al venerdì del primo GP dell’anno in Qatar, in cui per la prima volta Rossi scese in pista con la sua nuova M1. L’ennesima trovata originale di Valentino, che già da qualche anno caratterizza la sua moto con questi due tagliandi.