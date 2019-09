Quartararo va forte, nonostante poca esperienza: è in una fase della carriera in cui va d'istinto, si fida dell'elettronica o cosa?

"Ha un talento fuori dal comune, è veramente incredibile, è un'autentica 'bega' per tutti. Lui sale in moto, non pensa a niente e va. Non ha un trascorso di esperienze negative, questo aiuta...".