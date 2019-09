Marc Marquez ha conquistato a Misano la sua settima vittoria in stagione. Il "Cannibale" ha battuto Fabio Quartararo dopo un ultimo giro al cardiopalma, portando a 93 i punti di vantaggio in classifica su Andrea Dovizioso. "Sapevo che non era necessario vincere con Rins fuori e Dovi lontano. Quello che è successo in qualifica ieri mi ha dato una spinta ulteriore per la gara di oggi. Sapevo che Fabio era veloce nel terzo settore e per questo ho cercato di superarlo prima. Poi ho chiuso in tutte le curve: è bello vincere in Italia, ma è ancor più bello aver aumentato il vantaggio in classifica". Lo screzio con Rossi nell'ultimo giro lanciato del sabato ha risvegliato Marquez, dopo due gare senza vittorie. "Non salire sul gradino più alto del podio mi bruciava", ha ammesso il leader del Mondiale.