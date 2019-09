Conferme e delusioni. Torna davanti Luca Marini, insieme a Lorenzo Baldassarri. Terzo Sam Lowes. Il primo degli spagnoli è Alex Marquez, nel secondo turno di libere. Sul circuito di casa ci si aspettava forse di più dal leader del mondiale, ma siamo solo a venerdì. E comunque davanti a tutti, nella classifica combinata, c'è il vincitore di Misano, Augusto Fernandez, evidentemente intenzionato a tentare l'assalto al titolo (a momento è secondo in campionato, staccato di 26 punti). Il tempo, il pilota di Sito Pons, l'ha staccato comunque al mattino, accontentandosi dell'ottavo piazzamento al pomeriggio.

Segnali positivi da Nicolò Bulega (sesto nella combinata), un po' meno da Luthi (ottavo) e Binder (nono) solo secondo tra le KTM (lo precede Lecuona, settimo). In difficoltà Fabio Di Giannantonio, diciassettesimo e staccato di oltre un secondo a fine giornata: dopo la combattuta gara di Misano un evidente passo indietro per il pilota di Boscoscuro. Ma per lui, come per gli altri, vale il discorso inziale: è solo il primo giorno di libere. Recuperare posizioni in griglia di partenza non sarà comunque facile, dal momento che per sabato danno pioggia e i tempi di venerdì rischiano di restare gli unici buoni per l'accesso alla Q2. Ancora sofferente per la caduta di Silverstone (piede destro infortunato in gara), Enea Bastianini sta stringendo i denti, ma al momento è solo ventesimo. In pista manca Mattia Pasini (infortunatosi nel gp di casa), sostituito da Gabriele Ruiu, penultimo per ora.