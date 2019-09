Il margine di Marquez in qualifica a Misano era tale da poter dosare il gas in qualifica senza prendere troppi rischi relegando Fabio Quartararo al secondo posto con 3 decimi di ritardo. Per il rookie francese è comunque un grande risultato, lui che per la settima volta nelle ultime 14 qualifiche è il pilota Yamaha più veloce. Chiude la prima fila Maverick Vinales che, con il passo gara mostrato nelle libere insieme a Quartararo, sembra essere l'unico in grado di competere con Marquez.

Bravissimo Jack Miller, che con il quarto tempo è il miglior pilota Ducati staccando Dovizioso, 10°, e Petrucci 14° rispettivamente di nove decimi e un secondo. Un risultato inatteso per gli ufficiali Ducati che dopo la prova difficile di Misano erano attesi a prestazioni decisamente migliori ad Aragon. Il problema rimane la scarsa aderenza della pista, una condizione che la GP19 e i suoi piloti soffrono particolarmente anche se nel caso di Dovizioso c'è stato anche un errore alla curva 12 nel giro buono.

Ottimo Aleix Espargaro, che conquista il quinto tempo con un'Aprilia che piazza anche Iannone nella Q2 con l'undicesimo tempo. Valentino Rossi chiude la prima fila con il sesto posto sicuro di poter competere alla pari con gli altri piloti Yamaha, ma molto dipenderà dal consumo delle gomme per il pilota italiano che ha sofferto particolarmente nella seconda parte di gara a Misano.