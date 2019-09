La vittoria di Marc Marquez ad Aragon ha un peso molto importante in chiave Mondiale: adesso allo spagnolo basterà conquistare due punti in più di Andrea Dovizioso nel prossimo GP (in Thailandia) per vincere aritmeticamente il suo ottavo titolo con 4 gare d’anticipo. Il pilota della Honda, infatti, è salito a quota 300 punti in classifica dopo il trionfo al Motorland, con un vantaggio di 98 punti su DesmoDovi. In poche parole, Marquez è davvero a un passo dal confermarsi campione del mondo (l’unico che aritmeticamente potrebbe ancora rubargli il Mondiale è Dovizioso, tutti gli altri sono già fuori dalla corsa al titolo).