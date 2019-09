Cifra tonda per Marquez: il campione della Honda sale a quota 300 dopo la vittoria di Aragon. Adesso ha un vantaggio di 98 punti su Dovizioso. Lo spagnolo e DesmoDovi sono gli unici due piloti ancora in corsa aritmeticamente per il titolo: al numero 93 basterà conquistare due punti in più del ducatista in Thailandia per vincere il Mondiale con 4 gare d'anticipo

GP ARAGON, DOMINIO DI MARQUEZ