Francia, Magny-Cours, terz'ultima tappa del Mondiale 2019. Ci sono ancora 9 gare da disputareper un totale massimo di 186 punti da assegnare al vincitore. La classifica dice che Jonathan Rea è largamente in testa ma il vantaggio di 91 punti su Alvaro Bautista non lo mette totalmente al riparo da sorprese. Il 4 volte campione del mondo della Kawasaki lo sa bene e di certo non abbasserà la guardia, non è da lui, non sarebbe il fenomeno che è se cadesse in un simile tranello. Lo spagnolo della Ducati, con all'attivo ben 15 vittorie in gara quest'anno, dopo una prima metà di stagione sensazionale ha avuto un risveglio traumatico, fatto di cadute, spesso dure e di punti buttati via.

I numeri

Sembrava un Mondiale già scritto con la nuovissima Panigale V4R in cima al mondo, grazie al talento di un ragazzo che in MotoGP ci ha corso per una vita, un rookie (ma non un ragazzino) arrivato in Superbike per dimostrare pronti-via che il dominio di Rea in fondo non era cosi fenomenale. Sbagliato, almeno a giudicare dai numeri, che non mentono. Rea, 28 gare, 11 vittorie e 13 secondi posti, ben 25 volte a podio. Bautista, 27 gare, 15 vittorie ma con "soli" 20 podi e soprattutto 9 zeri, che fanno male, malissimo.

La battaglia per il 3° posto

Se la lotta per il titolo in un certo senso è ancora aperta, a maggior ragione lo è quella per il terzo gradino del podio del Mondiale 2019. Qui la sfida è tutta in casa Yamaha con Lowes e vs Mark distanziati di soli 5 punti (ma ce ne sono quasi 150 per arrivare a Bautista e poco meno di 250 a Rea segno che il campionato è stato un affare personale dei due). Una cosa è certa: l'inglese farà di tutto per tenersi dietro il giovane compagno, dimostrando al team Crescent e alla casa di Iwata che lasciarlo a piedi per il 2020 non è stata una mossa intelligente. La battaglia non manca nemmeno per completare la top 5, qui Haslam, compagno di Rea nel Provec KRT, deve guardarsi da Razgatlioglu che con la Kawasaki indipendente di Puccetti è distante solo 6 punti. Se a tutto questo poi ci aggiungiamo Sykes con BMW che punta al podio, Davies che deve dimostrare che Laguna Seca non è stato solo un felice episodio né per lui né per la sua Panigale V4R, Melandri che deve rimanere in top 10 prima di chiudere con le corse e la lotta tra Cortese e Rinaldi per un posto nella prima metà della classifica, ecco che gli argomenti per un gran week end insomma non mancano.

Gli orari del Round di Francia

Venerdì 27 settembre

10:30: prove libere 1 Superbike

15.00: prove libere 2 Superbike

16.00: prove libere 2 Supersport

Sabato 28 settembre

11.00: Superpole Superbike

11.40: Superpole Supersport

12.20: Superpole Supersport 300

13.45: pre Superbike

14.00: Gara 1 Superbike

14.15: post gara

Domenica 29 settembre

10.45: pre gara

11.00: Superpole Race Superbike

11.20: post gara

12.15: Gara Supersport

13.45: pre gara

14.00: Gara 2 Superbike

14.45: post gara

15.15: Gara Supersport 300