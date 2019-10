A Marquez basterà raccogliere due punti in più di Dovizioso per laurearsi campione del mondo questo weekend, ma l'approccio del ducatista non cambia: "Come al solito penseremo solo a fare il miglior risultato". Il circuito di Buriram non è certo dei più semplici: "Quando giri con questo caldo anche un semplice rettilineo può essere devastante. Differenze rispetto agli anni scorsi? Marquez è più veloce, non è una questione solo di gomme, lui va più forte e questo ti impone di cambiare strategia di gara. Inoltre il livello di tutti è cambiato e forse pioverà, mi aspetto un GP diverso". A proposito di Marquez: "Dopo Barcellona ha fatto un passo avanti ulteriore, da parte nostra stiamo cercando di migliorare perchè non siamo ancora in grado di lottare per il Mondiale: il divario è ampio, lui è lì in ogni gara a lottare per la vittoria, noi siamo concentrati più sul capire sul dove e come possiamo migliorare piuttosto che sul campionato, che ormai è deciso", aggiunge Dovizioso.