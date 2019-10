Cannibale nel 2019

Le otto pole position ottenute in stagione da Marquez portano a 88 il suo bottino in carriera. Un record assoluto nell’era moderna (dal 1974, anno in cui si è cominciato a registrare la pole position come dato).

Un Marquez cannibale di record, che confermato il proprio rendimento ‘monstre’ anche in questa stagione. Lo spagnolo ha infatti ottenuto più vittorie (9), più podi (13) e più pole position (8) di ogni avversario nei GP fin qui disputati. Quest'anno lo spagnolo è andato in testa per almeno un giro in tutte le gare (15).