Fondamentalmente sono 2 i punti che separano Marc Marquez dall'ottavo titolo iridato; quota 100 di vantaggio su Dovizioso per il 93 significherà la matematica certezza del quarto mondiale consecutivo; il settimo negli ultimi 8 anni, un filotto interrotto solo dalla sciagurata stagione 2015.

Per dare il via alla festa, a Marquez basterà arrivare davanti al ducatista di un paio di posizioni se nessuno dei due farà meglio di quinto, sulla pista dove l’anno scorso è andato a vincere all’ultima curva. Considerando che in questo 2019 Marquez non ha mai tagliato il traguardo peggio di secondo, realisticamente Andrea dovrà cercare di vincere o andare a podio tenendosi dietro Marc per rimandare le celebrazioni al Giappone.

Un ritiro del 93 avrebbe lo stesso effetto, ma è un'ipotesi che non si verifica da 11 gare: al momento la stagione di Marc ha già più punti del 2015, 2016 e 2017, e può diventare addirittura lo score più elevato di sempre in MotoGP. L'ultimo pilota a vincere un mondiale in classe regina con 4 gare di anticipo è stato Rossi nel 2005: 14 anni dopo la storia sembra pronta a ripetersi.