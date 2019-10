Grande spavento per Marc Marquez nel venerdì in pista a Buriram: a 5 minuti dal termine del primo turno di prove libere il campione del mondo della Honda è uscito di strada, è stato sbalzato dalla sua moto ed è rimasto dolorante a terra fino all'arrivo dei soccorsi. Lo spagnolo è stato portato via in barella e portato in ospedale per svolgere immediati accertamenti. Fortunatamente la caduta (nella quale la moto è andata distrutta) non ha provocato fratture, solo contusioni alla schiena e alla tibia sinistra. Dichiarato idoneo a partecipare alla seconda sessione di prove libere, Marquez ha proseguito regolarmente la giornata.